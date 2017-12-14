Ляшко vs Рыбалка: "радикалы" поддержали лидера

Так, по словам Дениса Силантьева, публичный человек и политик, в частности, должен с пониманием относиться к своему статусу и нести ответственность за свои поступки перед обществом.

"Нужно понимать, что некоторые шаги могут привести не только к дискредитации самого политика, но и к дискредитации всей политической силы", - сказал он.

"Радикал" добавил, что поддерживает критику Ляшко в адрес Рыбалки.

"Я уверен, что Сергей не хотел такого. И, я думаю, что в данном случае лидер нашей парии Олег Валерьевич, он в очередной раз нам напомнил, кто мы и как мы должны относиться к своей деятельности, и об ответственности напомнил самому Сергею.

Я поддерживаю (позицию Ляшко - ред.), потому что публичные люди не могут себе позволить вещи, которые себе могут позволить другие. Конечно, пусть ты бизнесмен и можешь себе позволить многое, но надо понимать, как все это, в конце концов, может быть преподнесено, в то время, когда мы являемся фракцией в оппозиции", - сказал Силантьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Понты" перед девушкой или место в партии - Ляшко поставил Рыбалку перед выбором

Нардеп Юрий Чижмарь (тоже представитель "Радикальной партии"), в свою очередь, отметил, что даже если политик имеет деньги, он все равно не должен терять моральный облик.

"То, что Рыбалка имеет деньги, он сам об этом говорил. Из уст наших однопартийцев я слышал, что Рыбалка выделял средства на финансирование партии ... Поэтому я бы не хотел это комментировать. Чего то аморального я здесь не вижу.

Наверное, каждой политической силе более ответственно надо относиться к определенным моментам, в том числе, и к моральному облику политиков. Я сейчас не говорю о господине Рыбалке конкретно, я говорю вообще. Я считаю, что на сегодняшний день есть сложности в этих моментах. У нас в парламенте есть люди, дети которых не только обвиняются, но и осужденные за убийство. Есть люди, которые сами подозреваются в совершении преступлений, - и это комплексная проблема для украинских политиков", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В СБУ заявили, что семейный бизнес Рибалки торгует с ОРДЛО

Чижмарь добавил, что украинским политикам "надо в целом принимать правила публичного поведения", нарушения которых предусматривало бы выход человека из публичной сферы.

"Это должно касаться и декларации, и публичного поведения и дорогостоящих подарков, которые неизвестно откуда взялись", - резюмировал "радикал".

Напомним, нардеп Сергей Рыбалка, по данным СМИ, разместил фото своей подруги Анастасии Байбородиной на экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке для того, чтобы поздравить ее с днем ​​рождения. Соответствующие фото опубликовала и сама Байбородина в социальных сетях.

Олег Ляшко по этому поводу заявил: "Предлагаю Сергею определиться, чем дальше заниматься: то ли понтоваться перед своей девушкой, то ли работать на Украину в моей команде".

Добавим, что по мнению политологов жесткая реакция Ляшко на эту ситуацию может завершиться для Рыбаки сложением мандата.