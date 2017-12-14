Ляшко vs Рибалка: “радикали” підтримали лідера

Так, за словами Дениса Силантьєва, публічна людина і політик, зокрема, має із розумінням ставитися до свого статусу і нести відповідальність за свої вчинки перед суспільством.

“Потрібно розуміти, що деякі кроки можуть призвести не лише до дискридитації самого політика, а й до дискредитації всієї політичної сили”, - сказав він.

“Радикал” додав, що підтримує критику Ляшка на адресу Рибалки.

“Я впевнений, що Сергій не хотів такого. І, я думаю, що в даному випадку лідер нашої парії Олег Валерійович, він в чергове нам нагадав, хто ми є і як ми маємо ставитися до своєї діяльності, і про відповідальність нагадав самому Сергію.

Я підтримую (позицію О. Ляшка – ред.), тому що публічні люди не можуть собі дозволяти речі, які собі можуть дозволити інші. Звісно, нехай ти бізнесмен і можеш собі дозволити багато чого, але треба розуміти, як все це, зрештою, може бути піднесено, в той час, коли ми являємося фракцією в опозиції”, - сказав Силантьєв.

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Нардеп Юрій Чижмарь (теж представник “Радикальної партії”), у свою чергу, зазначив, що, навіть, якщо політик має гроші, він все одно не повинен втрачати моральний образ.

“Те, що Рибалка має гроші, він сам про це говорив. З вуст наших однопартійців я чув, що Рибалка виділяв кошти на фінансування партії... Тому я б не хотів це коментувати. Чогось аморального я тут не бачу.

Напевно, кожній політичній силі більш відповідально треба ставитися до певних моментів, в тому числі, і до морального образу політиків. Я зараз не говорю про пана Рибалку конкретно, я говорю взагалі. Я вважаю, що на сьогоднішній день є складнощі в цих моментах. В нас у парламенті є люди, діти яких не лише звинувачуються, але й засуджені за вбивство. Є люди, які самі підозрюються у вчинені злочинів, - і це є комплексна проблема для українських політиків”, - сказав він.

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Чижмарь додав, що українським політикам “треба в цілому приймати правила публічної поведінки”, порушення яких передбачало б вихід людини з публічної сфери.

“Це має стосуватися і декларації, і публічної поведінки і дороговартісних подарунків, які невідомо звідки взялися”, - резюмував “радикал”.

Нагадаємо, нардеп Сергій Рибалка, за даними ЗМІ, розмістив фото своєї подруги Анастасії Байбородіної на екранах Таймс-Сквер у Нью-Йорку для того, щоб привітати її з днем народження. Відповідні фото опублікувала і сама Байбородіна у соціальних мережах.

Олег Ляшко з цього приводу заявив: “Пропоную Сергію визначитися, чим далі займатися: чи понтуватися перед своєю дівчиною, чи працювати на Україну в моїй команді”.

Додамо, що на думку політологів жорстка реакція Ляшка на цю ситуацію може завершитися для Рибалки складанням мандату.