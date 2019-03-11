Ляшко возглавил рейтинг недоверия среди кандидатов в президенты
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Среди кандидатов в президенты на выборах 31 марта самый высокий уровень недоверия имеет лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко - 71%. Об этом говорится в данных опроса социологической группы "Рейтинг", передает УНН.
На втором месте - действующий Президент Украины Петр Порошенко с показателем в 69%. Владимиру Зеленскому и Юлии Тимошенко не доверяют 47% и 65% избирателей соответственно.
Анатолию Гриценко не доверяет 56% избирателей, Юрию Бойко - 61%.
Опрос проводился среди 5000 респондентов от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,5%. Сроки проведения исследования: с 1 по 7 марта 2019 года.
Напомним, треть партийных расходов РПЛ Олега Ляшко приходится на рекламу и пиар. Речь о сумме в более, чем 35 млн грн. И часть их средств – это финансы из украинского государственного бюджета.
Также напомним, что радикал Сергей Рыбалка забирает из бюджета денежную компенсацию за свои поездки по стране.
Уточним, что НАПК недавно объявило о начале проверки деклараций Олега Ляшко и Сергея Рыбалки за 2017 год.
В 2018 году НАПК уже проверяло декларацию Рыбалки 2015 года и тогда установило, что нардеп нарушил требования действующего законодательства Украины - пунктов 2, 7 части первой статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции".