Ляшко возглавил рейтинг недоверия среди кандидатов в президенты

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 110591 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 114864 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 117531 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118073 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147750 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116192 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140829 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145067 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130430 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130434 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ляшко возглавил рейтинг недоверия среди кандидатов в президенты

Ляшко возглавил рейтинг недоверия среди кандидатов в президенты

Киев  •  УНН

 • 8379 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Среди кандидатов в президенты на выборах 31 марта самый высокий уровень недоверия имеет лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко - 71%. Об этом говорится в данных опроса социологической группы "Рейтинг", передает УНН.

На втором месте - действующий Президент Украины Петр Порошенко с показателем в 69%. Владимиру Зеленскому и Юлии Тимошенко не доверяют 47% и 65% избирателей соответственно.

Анатолию Гриценко не доверяет 56% избирателей, Юрию Бойко - 61%.

Опрос проводился среди 5000 респондентов от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,5%. Сроки проведения исследования: с 1 по 7 марта 2019 года.

Напомним, треть партийных расходов РПЛ Олега Ляшко приходится на рекламу и пиар. Речь о сумме в более, чем 35 млн грн. И часть их средств – это финансы из украинского государственного бюджета.

Также напомним, что радикал Сергей Рыбалка забирает из бюджета денежную компенсацию за свои поездки по стране.

Уточним, что НАПК недавно объявило о начале проверки деклараций Олега Ляшко и Сергея Рыбалки за 2017 год.

В 2018 году НАПК уже проверяло декларацию Рыбалки 2015 года и тогда установило, что нардеп нарушил требования действующего законодательства Украины - пунктов 2, 7 части первой статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

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