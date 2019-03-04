Треть партийных средств радикалы спускают на рекламу - КИУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В 2018 году фракция Радикальной партии Олега Ляшко официально потратила на свою деятельность 93 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Комитета избирателей Украины, передает УНН.
Львиную долю расходов радикалов составляла реклама. В частности, на рекламу по ТВ в прошлом году РПЛ потратила 36 млн грн.
Всего в 2018 году парламентские политические партии официально потратили на деятельность рекордные 727 млн грн. Из них 513 млн расходов - это деньги, полученные партиями из Государственного бюджета Украины.
Как писал УНН, радикал Сергей Рыбалка тянет деньги из госбюджета на свои поездки.
Также напомним, НАПК объявило о начале проверки деклараций Олега Ляшко и Сергея Рыбалки за 2017 год.
В 2018 году НАПК уже проверяло декларацию Рыбалки 2015 года и тогда установило, что нардеп нарушил требования действующего законодательства Украины - пунктов 2, 7 части первой статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции".