Треть партийных средств радикалы спускают на рекламу - КИУ

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 25175 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 116923 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120346 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122801 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121731 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153169 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117234 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141240 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145155 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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КИЕВ. 4 марта. УНН. В 2018 году фракция Радикальной партии Олега Ляшко официально потратила на свою деятельность 93 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Комитета избирателей Украины, передает УНН.

Львиную долю расходов радикалов составляла реклама. В частности, на рекламу по ТВ в прошлом году РПЛ потратила 36 млн грн.

Всего в 2018 году парламентские политические партии официально потратили на деятельность рекордные 727 млн грн. Из них 513 млн расходов - это деньги, полученные партиями из Государственного бюджета Украины.

Как писал УНН, радикал Сергей Рыбалка тянет деньги из госбюджета на свои поездки.

Также напомним, НАПК объявило о начале проверки деклараций Олега Ляшко и Сергея Рыбалки за 2017 год.

В 2018 году НАПК уже проверяло декларацию Рыбалки 2015 года и тогда установило, что нардеп нарушил требования действующего законодательства Украины - пунктов 2, 7 части первой статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

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