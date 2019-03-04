Третину партійних коштів радикали спускають на рекламу - КВУ

Левову частку витрат радикалів становила реклама. Зокрема, на рекламу по ТБ минулого року РПЛ витратила 36 млн грн.

Загалом у 2018 році парламентські політичні партії офіційно витратили на діяльність рекордні 727 млн грн. Із них 513 млн витрат – це гроші, отримані партіями з Державного бюджету України.

Як писав УНН, радикал Сергій Рибалка тягне гроші з держбюджету на свої поїздки.

Також нагадаємо, НАЗК оголосило про початок перевірки декларацій Олега Ляшка та Сергія Рибалки за 2017 рік.

У 2018 році НАЗК вже перевіряло декларацію Рибалки за 2015 рік і тоді встановило, що нардеп порушив вимоги чинного законодавства України - пунктів 2, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".