Третину партійних коштів радикали спускають на рекламу - КВУ

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КИЇВ. 4 березня. УНН. У 2018 році фракція Радикальної партії Олега Ляшка офіційно витратила на свою діяльність 93 млн грн. Про це свідчать дані Комітету виборців України, передає УНН.

Левову частку витрат радикалів становила реклама. Зокрема, на рекламу по ТБ минулого року РПЛ витратила 36 млн грн.

Загалом у 2018 році парламентські політичні партії офіційно витратили на діяльність рекордні 727 млн грн. Із них 513 млн витрат – це гроші, отримані партіями з Державного бюджету України.

Як писав УНН, радикал Сергій Рибалка тягне гроші з держбюджету на свої поїздки.

Також нагадаємо, НАЗК оголосило про початок перевірки декларацій Олега Ляшка та Сергія Рибалки за 2017 рік.

У 2018 році НАЗК вже перевіряло декларацію Рибалки за 2015 рік і тоді встановило, що нардеп порушив вимоги чинного законодавства України - пунктів 2, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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