Рыбалка нарушил антикоррупционное законодательство - НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Народный депутат Сергей Рыбалка нарушил требования антикоррупционного законодательства Украины. Об этом говорится в решении НАПК по итогам проверки электронной декларации нардепа за 2015 год, передает УНН.
"Субъект декларирования при составлении и представлении декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 год нарушил требования пунктов 2,7 части первой статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в документе по итогам проверки декларации Рыбалки.
Между тем, в НАПК отметили, что основания для привлечения депутата к уголовной ответственности отсутствуют.
"Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников", - уточнили в НАПК.
Как писал УНН, по прогнозам политологов, из-за своей "токсичности" Рыбалка больше не попадет в проходную часть списка Радикальной партии.
Также отметим, что согласно декларации о доходах за 2016 год, Рыбалка проживает в квартире своей матери.
Также матери депутата принадлежит еще и новенькое роскошное авто Mercedes-Benz GLC 250 D 4 Matic.
На гражданскую жену в 2017 году Рыбалка записал более 4,7 млн грн доходов. Себе же оставил только - 2,5 млн грн доходов.