Рибалка порушив антикорупційне законодавство - НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Народний депутат Сергій Рибалка порушив вимоги антикорупційного законодавства України. Про це йдеться у рішенні НАЗК за підсумками перевірки електронної декларації нардепа за 2015 рік, передає УНН.
“Суб’єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік порушив вимоги пунктів 2,7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції“, — йдеться у документі за підсумками перевірки декларації Рибалки.
Між тим, у НАЗК зауважили, що підстави для притягнення депутата до кримінальної відповідальності відсутні.
“Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел”, — уточнили у НАЗК.
Як писав УНН, за прогнозами політологів, через свою “токсичність” Рибалка більше не потрапить до прохідної частини списку Радикальної партії.
Також зауважимо, що згідно з декларацією про доходи за 2016 рік, Рибалка проживає у квартирі своєї матері.
Також матері депутата належить ще й новеньке розкішне авто Mercedes-Benz GLC 250 D 4 Matic.
На цивільну дружину у 2017 році Рибалка записав більше 4,7 млн грн доходів. Собі ж залишив тільки — 2,5 млн грн доходів.