Ляшко очолив рейтинг недовіри серед кандидатів у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Серед кандидатів в президенти на виборах 31 березня найвищий рівень недовіри має лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко - 71%. Про це йдеться в даних опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає УНН.
На другому місці - діючий Президент України Петро Порошенко з показником в 69%. Володимиру Зеленському та Юлії Тимошенко не довіряють 47% і 65% виборців відповідно.
Анатолію Гриценку не довіряє 56% виборців, Юрію Бойку - 61%.
Опитування проводилося серед 5000 респондентів від 18 років і старше методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,5%. Терміни проведення дослідження: з 1 по 7 березня 2019 року.
Нагадаємо, третина партійних витрат РПЛ Олега Ляшка припадає на рекламу і піар. Мова про суму в понад 35 млн грн. І частина їх коштів - це фінанси з українського державного бюджету.
Також нагадаємо, що радикал Сергій Рибалка забирає з бюджету грошову компенсацію за свої поїздки по країні.
Уточнимо, що НАЗК недавно оголосило про початок перевірки декларацій Олега Ляшка та Сергія Рибалки за 2017 рік.
У 2018 році НАЗК вже перевіряло декларацію Рибалки 2015 року та тоді встановило, що нардеп порушив вимоги чинного законодавства України - пунктів 2, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".