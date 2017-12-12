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Ляшко намекнул Рыбалке, что время сложить мандат - политолог

Ляшко намекнул Рыбалке, что время сложить мандат - политолог

Киев  •  УНН

 • 17286 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко фактически намекнул своему коллеге Сергею Рыбалке на то, чтобы тот сложил мандат. И ситуация с фотографиями подруги Рыбалки в Нью-Йорке стала лишь поводом. Ведь скандал по поводу Рыбалки тянется уже давно. Об этом в комментарии УНН отметил политолог Алексей Якубин, комментируя сообщение О.Ляшко в Facebook, в котором он призвал С.Рыбалку определиться, чем заниматься в жизни.

"Если говорить об этой ситуации с Рыбалкой - она ​​показательна для того, что сегодня происходит у радикалов. До Рыбалки мы помним скандал с Поповым, сын которого попал в публичный скандал. И Ляшко тогда потребовал у Попова сложить мандат в пользу следующего по списку. Рыбалка - продолжение ситуации, когда Ляшко публично намекает Рыбалке по поводу сложения мандата. Это показатель того, что внутри Радикальной партии происходят сложные центробежные тенденции", - сказал он.

По словам политолога, такие случаи, как с С.Рыбалкой, подрывают рейтинги радикалов, и партия теряет поддержку народа.

"Ибо избиратель Олега Ляшко видит эти вещи, тем более, что избиратель Олега Ляшко, он похож на избирателя "Батькивщины" - это избиратель сельский, центральная Украина. Они поровну борются за этого избирателя. И Попов, и Рыбалка могут спровоцировать то, что избиратель уйдет от радикалов", - сказал А.Якубин и добавил, что сейчас "Радикальная партия" в виде фракции вообще находится на грани существования.

Рыбалка и Попов - это депутаты-списочники, а потому партия может сменить их на других, кто дальше по списку, добавил эксперт.

"Ляшко пытается надавить на этих нардепов для того, чтобы заставить их или пойти на поклон к нему, или объявить, что они выходят из фракции, и открыть места для других депутатов списочников... Рыбалка действительно под риском лишиться мандата", - добавил Якубин.

Политолог напомнил, что скандал с Рыбалкой тянется уже давно, и недавно он был уволен с должности председателя финансового комитета ВРУ.

Добавим, что катализатором увольнения Рыбалки с должности главы комитета стали обвинения в адрес его семейного бизнеса по торговли снеками с ОРДЛО.

Напомним, нардеп Сергей Рыбалка разместил фото своей подруги Анастасии Байбородиной на экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке, чтобы поздравить ее с днем ​​рождения. Соответствующие фото опубликовала сама Байбородина в социальных сетях.

Олег Ляшко по этому поводу заявил: "Предлагаю Сергею определиться, чем дальше заниматься - или понтоваться перед своей девушкой, или работать на Украину в моей команде".

Украинские Национальные Новости

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