Ляшко натякнув Рибалці, що час складати мандат - політолог

“Якщо говорити про цю ситуацію із Рибалкою - вона є показовою тому, що сьогодні відбувається у радикалів. До Рибалки ми пам'ятаємо скандал із Поповим, син якого потрапив у публічний скандал. І Ляшко тоді почав вимагати у Попова скласти мандат на користь наступного по списку. Рибалка - продовження ситуації, коли Ляшко публічно натякає Рибалці з приводу складення мандату. Це показник того, що всередині Радикальної партії відбувається складні відцентрові тенденції,” - сказав він.

За словами політолога, такі випадки як із Рибалкою підривають рейтинги радикалів і партія втрачає підтримку народу.

“Бо виборець Олега Ляшка бачить ці речі, тим паче, що виборець Олега Ляшка він схожий на виборця “Батьківщини”, - це виборець сільський, центральна Україна. Вони рівно борються за цього виборця. І Попов і Рибалка можуть спровокувати, що виборець піде від радикалів”, - сказав Якубін і додав, що зараз “Радикальна партія” у вигляді фракції взагалі знаходиться на межі існування.

Рибалка і Попов – це депутати-списочники, а тому партія може змінити їх на інших, хто далі по списку, додав експерт.

“Ляшко намагається натиснути на цих нардепів для того, щоб змусити їх або піти на поклон до нього або оголосити, що вони виходять з фракції, і відкрити місця для інших депутатів списочників... Рибалка дійсно під ризиком позбутися мандату”, - додав Якубін.

Політолог нагадав, що скандал із Рибалкою тягнеться вже давно, і нещодавно він був звільнений з посади голови фінансового комітету ВРУ.

Додамо, що каталізатором звільнення Рибалки з посади голови комітету стали звинувачення на адресу його сімейного бізнесу у торгівлі снеками з ОРДЛО.

Нагадаємо, нардеп Сергій Рибалка розмістив фото своєї подруги Анастасії Байбородіної на екранах Таймс-Сквер у Нью-Йорку, для того, щоб привітати її з днем народження. Відповідні фото опублікувала сама Байбородіна у соціальних мережах.

Олег Ляшко з цього проводу заявив: “Пропоную Сергію визначитися чим далі займатися: чи понтуватися перед своєю дівчиною, чи працювати на Україну в моїй команді”.