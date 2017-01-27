Львову будет выделен участок для нового мусороперерабатывающего комплекса - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Львову будет выделен участок для нового мусороперерабатывающего комплекса. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Новый участок будет выделен Львову для нового мусороперерабатывающего комплекса. Городская власть возьмет обязательство создать полигон за 6 месяцев ", - сообщил В.Гройсман.
Как сообщал УНН, П.Порошенко поручил В.Гройсману решить проблему вывоза мусора из Львова .