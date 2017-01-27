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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Львову будет выделен участок для нового мусороперерабатывающего комплекса - В.Гройсман

Львову будет выделен участок для нового мусороперерабатывающего комплекса - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 14336 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Львову будет выделен участок для нового мусороперерабатывающего комплекса. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"Новый участок будет выделен  Львову для нового мусороперерабатывающего комплекса. Городская власть возьмет обязательство создать полигон за 6 месяцев ", - сообщил В.Гройсман.

Как сообщал УНН, П.Порошенко поручил В.Гройсману решить проблему вывоза мусора из Львова .

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