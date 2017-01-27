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Львову буде виділена ділянка для нового сміттєпереробного комплексу – В.Гройсман

Львову буде виділена ділянка для нового сміттєпереробного комплексу – В.Гройсман

Київ • УНН

 • 14336 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Львову буде виділена ділянка для нового сміттєпереробного комплексу. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

“Нова ділянка буде виділена Львову для нового сміттєпереробного комплексу. Міська влада візьме зобов’язання створити полігон за 6 місяців”, — повідомив В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко доручив В.Гройсману вирішити проблему вивезення сміття зі Львова.

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