Львову буде виділена ділянка для нового сміттєпереробного комплексу – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Львову буде виділена ділянка для нового сміттєпереробного комплексу. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Нова ділянка буде виділена Львову для нового сміттєпереробного комплексу. Міська влада візьме зобов’язання створити полігон за 6 місяців”, — повідомив В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко доручив В.Гройсману вирішити проблему вивезення сміття зі Львова.