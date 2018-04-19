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Во Львове протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода

Киев • УНН

 • 11720 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня жители Львова пикетируют Львовский городской совет, выступая против строительства мусороперерабатывающего завода на улице Пластовой, 13. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.

Во Львове протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода

Участники пикета - жители микрорайонов Вознесения, Кривчицы и Лычаковского района города.

"Возле наших домов в нашем микрорайоне очень много предприятий, которые вредят нашему здоровью, здоровью наших детей. К сожалению, об этом никто не думает. Мы требуем, чтобы депутаты отозвали это решение. Люди настроены очень радикально. Такой завод должен быть за пределами города", - рассказала львовянка, жительница микрорайна Кривчицы Ольга Самдуляк.

Также люди организовали сбор подписей против строительства мусороперерабатывающего завода на пластов.

Именно в эти минуты продолжается очередная сессия Львовского городского совета. Сейчас к людям вышли несколько депутатов. К слову, в мэрии Львова говорят, что планируют начать строительство мусороперерабатывающего завода уже летом этого года.

Напомним, националисты устроили пикет возле Львовского городского совета с требованием признать официально красно-черный флаг во Львове и вывешивать его рядом с сине-желтым на госучреждениях. Так, во время сессии Львовского городского совета депутаты поддержали решение "Об использовании красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа на территории города Львова".

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