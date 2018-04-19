Во Львове протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода

Участники пикета - жители микрорайонов Вознесения, Кривчицы и Лычаковского района города.

"Возле наших домов в нашем микрорайоне очень много предприятий, которые вредят нашему здоровью, здоровью наших детей. К сожалению, об этом никто не думает. Мы требуем, чтобы депутаты отозвали это решение. Люди настроены очень радикально. Такой завод должен быть за пределами города", - рассказала львовянка, жительница микрорайна Кривчицы Ольга Самдуляк.

Также люди организовали сбор подписей против строительства мусороперерабатывающего завода на пластов.

Именно в эти минуты продолжается очередная сессия Львовского городского совета. Сейчас к людям вышли несколько депутатов. К слову, в мэрии Львова говорят, что планируют начать строительство мусороперерабатывающего завода уже летом этого года.

Напомним, националисты устроили пикет возле Львовского городского совета с требованием признать официально красно-черный флаг во Львове и вывешивать его рядом с сине-желтым на госучреждениях. Так, во время сессии Львовского городского совета депутаты поддержали решение "Об использовании красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа на территории города Львова".