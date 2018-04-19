У Львові протестують проти будівництва сміттєпереробного заводу
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сьогодні мешканці Львова пікетують Львівську міську раду, виступаючи проти будівництва сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій, 13. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Пікетувальники - жителі мікрорайонів Знесіння, Кривчиці та Личаківського району міста.
"Біля наших будинків у нашому мікрорайоні є дуже багато підприємств, які шкодять нашому здоров'ю, здоров’ю наших дітей. На жаль, про це ніхто не думає. Ми вимагаємо, щоб депутати відкликали це рішення. Люди налаштовані дуже радикально. Такий завод має бути за межами міста", - розповіла львів’янка, мешканка мікрорайну Кривчиці Ольга Самдуляк.
Також люди організували збір підписів проти будівництва сміттєпереробного заводу на Пластовій.
Саме в ці хвилини триває чергова сесія Львівської міської ради. Наразі до людей вийшли кілька депутатів. До слова, у мерії Львова кажуть, що планують розпочати будівництво сміттєпереробного заводу вже влітку цього року.
Нагадаємо, націоналісти влаштували пікет біля Львівської міської ради з вимогою визнати офіційно червоно-чорний прапор у Львові та вивішувати його поряд з синьо-жовтим на держустановах. Так, під час сесії Львівської міської ради депутати підтримали ухвалу "Про використання червоно-чорного прапора національно-визвольної боротьби українського народу на території міста Львова".