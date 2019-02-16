Львовский клуб стал трехкратным обладателем Кубка Украины по волейболу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В решающем противостоянии "Финала четырех" Кубка Украины по мужскому волейболу львовская команда "Барком-Летучие мыши" с определенным преимуществом одолела сопротивление "Сердца Подолье", информирует УНН со ссылкой на ФВУ.
"Барк-Летучие мыши" в финальной баталии праздновали победу над ВК "Сердце Подолья" в трех сетах - 3:0 (25:23, 25:17, 25:20). В игре за третье место ВК "МХП-Винница" обыграла "Политехник-Одесса" (3:0).
Таким образом "Барки-Летучие мыши" стали уже трехкратный обладатель Кубка Украины. Лидером остался харьковский "Локомотив" с 13 титулами, который снялся с чемпионата Украины.
Стоит отметить, что в истории "Сердца Подолье" это был первый кубковый финал.
Добавим также, в Запорожье 22-23 февраля на арене ДС "Юность" состоится "Финал четырех" уже женского Кубка Украины по волейболу.