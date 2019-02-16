Львівський клуб став трикратним володарем Кубку України з волейболу

"Барком-Кажани" у фінальній баталії святкували перемогу над ВК "Серце Поділля" в трьох сетах – 3:0 (25:23, 25:17, 25:20). У грі за третє місце ВК "МХП-Вінниця" обіграла "Політехнік-Одеса" (3:0).

Таким чином "Барком-Кажани" стали вже триразовими володарями Кубка України. Лідером залишився харківський "Локомотив" з 13 титулами, який знявся з чемпіонату України.

Варто відзначити, що в історії "Серця Поділля" це був перший кубковий фінал.

Додамо також, в Запоріжжі 22-23 лютого на арені ПС "Юність" відбудеться "Фінал чотирьох" уже жіночого Кубка України з волейболу.