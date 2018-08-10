Найтитулованіший клуб України знявся з внутрішнього чемпіонату із волейболу

"Офіційного підтвердження відмови "Локо" до ФВУ не надходило. Певно, керівництво харків’ян до останнього сподівалося на якесь диво. Однак його не сталося, і багаторічний чемпіон України таки справді був змушений знятися із суперлігових змагань сезону 2018-2019 років та задовольнитися виступами у вищій лізі під маркою "Локомотив-ХДВУФК №1", - сказано в повідомленні ФВУ.



Згідно з регламентом, право зайняти місце віце-чемпіона у Суперлізі отримала команда, яка останній чемпіонат Вищої ліги завершила на другій позиції. А саме – "Фаворит" із Лубнів. Керівництво цього клубу офіційно підтвердило готовність повернутися до елітного Дивізіону, додавши при цьому, що домашні ігри буде проводити в Полтаві.



Зауважимо, що "Локомотив" з 27 проведених чемпіонатів України 17 разів ставав чемпіоном, ще 4 рази срібним призером і одного разу "бронзовим".



Нагадаємо, український дует тріумфував на турнірі з пляжного волейболу в Хорватії.