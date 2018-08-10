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Самый титулованный клуб Украины снялся с внутреннего чемпионата по волейболу

Киев • УНН

 • 15102 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Харьковский ВК "Локомотив" не сможет принять участие в предстоящем чемпионате Украины по мужскому волейболу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу федерации.

Самый титулованный клуб Украины снялся с внутреннего чемпионата по волейболу

"Официального подтверждения отказа "Локо" к ФВУ не поступало. Вероятно, руководство харьковчан до последнего надеялось на чудо. Однако его не произошло, и многолетний чемпион Украины действительно был вынужден сняться с суперлигових соревнований сезона 2018-2019 годов и удовлетвориться выступлениями в высшей лиге под маркой "Локомотив-ХГВУФК №1", - говорится в сообщении ФВУ.

Согласно регламенту, право занять место вице-чемпиона в Суперлиге получила команда, которая последний чемпионат Высшей лиги завершила на второй позиции. А именно - "Фаворит" с Лубнов. Руководство этого клуба официально подтвердило готовность вернуться в элитный дивизион, добавив при этом, что домашние игры будет проводить в Полтаве.

Заметим, что "Локомотив" с 27 проведенных чемпионатов Украины 17 раз становился чемпионом, еще 4 раза серебряным призером и однажды "бронзовым".

Напомним, украинский дуэт победил на турнире по пляжному волейболу в Хорватии.

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