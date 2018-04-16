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Львовские "Карпаты" продолжили победную серию в чемпионате Украины

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 • 9737 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В одном из заключительных баталий 27-го тура Украинской Премьер-лиги “Сталь” на “Оболонь-Арене” в Киеве принимала львовские “Карпаты”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “зелено-белых”.

В первом тайме “Карпаты” превосходили соперника по всем игровыми компонентами. Уже к пятой минуте гости могли забивать трижды. Более того, Карраскаль, после паса Шведа, имел возможность забивать уже в первой атаке. Оборона “Стали” также никак не могла удержать фланги, где рвались Гуцуляк и Мякушко, ничего у них не получалось и по центру, где постоянно обостряли ситуацию креативные хавбека и форварда “Карпат”.

Свое превосходство “львы” воплотили в результат, когда Карраскаль среагировал на передачу в штрафной зоне. Он технически развернулся, убрал соперника и точно пробил в дальний угол. Пеньков был бессилен.

После перерыва “Сталь” существенно изменилась — стала играть более агрессивно и активно, особенно в атаке. Но забивать могли “Карпаты”. После сильного удара Мирошниченко с дальней дистанции, Пеньков не смог зафиксировать мяч в руках, после чего добивал Мякушко, но в ворота он не попал. Еще одна возможность была у того же мякиш, который пробивал с острого угла — на этот раз Пеньков среагировал, но на добивание первым успел Швед — удар сходу и сантиметры спасли “Сталь” от второго гола — 0:1.

Чтобы немного освежить игру, на поле вышли Голодюк и Санчес. Последний очень быстро оставил номинальных хозяев в меньшинстве — он отдал тонкий пас на Карраскаль, но мяч рукой остановил Грачев: второе предупреждение и красная карточка.

Таким образом, “львы” завоевали третью подряд победу в чемпионате и с 29 набранными баллами оторвались от “Стали” и “Черноморца” на семь очков.

Примечательно, что в другой баталиях “Звезда” в большинстве обыграли “Черноморец” 2:1.

Украинские Национальные Новости

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