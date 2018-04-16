Львівські "Карпати" продовжили переможну серію в чемпіонаті України

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. В одному із заключних баталій 27-го туру Української Прем’єр-ліги “Сталь” на “Оболонь-Арені” в Києві приймала львівські “Карпати”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “зелено-білих”.

У першому таймі “Карпати” переважали суперника за всіма ігровими компонентами. Вже до п’ятої хвилини гості могли забивати тричі. Більше того, Карраскаль, після пасу Шведа, мав нагоду забивати вже у першій атаці. Оборона “Сталі” також ніяк не могла втримати фланги, де рвалися Гуцуляк та Мякушко, нічого у них не виходило і по центру, де постійно загострювали ситуацію креативні хавбеки та форварди “Карпат”.

Свою перевага “леви” втілили в результат, коли Карраскаль зреагував на передачу в карній зоні. Він технічно розвернувся, прибрав суперника і точно пробив у дальній кут. Пеньков був безсилий.

Після перерви “Сталь” суттєво змінилася — почала грати більш агресивно та активно, зокрема, в атаці. Але забивати могли “Карпати”. Після сильного удару Мірошніченка з далекої відстані, Пеньков не зміг зафіксувати м’яча в руках, після чого добивав Мякушко, але у ворота він не влучив. Ще одна нагода була у того ж Мякушка, який пробивав з гострого кута — цього разу Пеньков зреагував, але на добивання першим встиг Швед — удар сходу і сантиметри врятували “Сталь” від другого голу — 0:1.

Аби трохи освіжити гру, на поле вийшли Голодюк та Санчес. Останній дуже швидко залишив номінальних господарів у меншості — він віддав тонкий пас на Карраскаля, але м’яча рукою зупинив Грачов: друге попередження і червона картка.

Таким чином, “леви” завоювали третю підряд звитягу в чемпіонаті і з 29 набраними балами відірвалися від “Сталі” і “Чорноморця” на сім очок.

Примітно, що в іншій баталіях “Зірка” у більшості обіграли “Чорноморець” 2:1.

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