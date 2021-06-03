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Львовские дельцы ежемесячно зарабатывали по 100 тысяч на подделке COVID-тестов для выезда за границу

Киев • УНН

 • 19826 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Служба безопасности Украины во Львовской области заблокировала схему фальсификации результатов ПЦР-тестов. Дельцы подделывали результаты исследований, QR-коды, бланки и печати действующих учреждений, выполняющих лабораторные исследования. Оборот составил около 200 справок ежемесячно по цене 600-800 грн за штуку, что по самым скромным подсчетам превышает 100 тысяч гривен в месяц, а работали дельцы фактически с начала пандемии. Об этом сообщили УНН в пресс-центре СБУ.

Львовские дельцы ежемесячно зарабатывали по 100 тысяч на подделке COVID-тестов для выезда за границу

Цитата:

"По оперативной информации, организовали схему коммерсанты, которые предоставляли услуги по оформлению документов для выезда за границу. В качестве дополнительной "услуги" они "предлагали" клиентам готовые ПЦР-тесты с "негативным" результатом. Фальсифицированные документы использовались для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину", - сообщили в СБУ.

Детали

По оперативной информации, противоправная схема начала действовать фактически с началом пандемии в 2020 году. Справку дельцы подделывали в течение суток. Ее стоимость достигала от 600 до 800 грн в зависимости от уровня качества фальшивки (справки с QR-кодом и бланками определенных учреждений оценивались дороже). В течение месяца злоумышленники изготавливали клиентам до 200 подделок, отметили в СБУ.

По заключению экспертов, действия злоумышленников могли способствовать распространению пандемии COVID-19 и навредить имиджу Украины на международной арене.

Во время 6-ти обысков правоохранители изъяли:

  • официальную документацию;
  • сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов;
  • поддельные печати;
  • другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.

Добавим

Мошенники, киберпреступники, организованные преступные группы и педофилы используют в своих интересах пандемию коронавируса для активизации своей деятельности на всей территории ЕС.

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