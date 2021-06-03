Львівські ділки щомісяця заробляли по 100 тисяч на підробці COVID-тестів для виїзду за кордон

Цитата:

"За оперативною інформацією, організували оборудку комерсанти, які надавали послуги з оформлення документів для виїзду за кордон. Як додаткову “послугу” вони “пропонували” клієнтам готові ПЛР-тести з “негативним” результатом. Фальсифіковані документи використовувались для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції після в’їзду в Україну", - повідомили у СБУ.

Деталі

За оперативною інформацією, протиправна схема почала діяти фактично з початком пандемії у 2020 році. Довідку ділки підробляли впродовж доби. Її вартість сягала від 600 до 800 грн, залежно від рівня якості фальшивки (довідки з QR-кодом та бланками певних установ оцінювалися дорожче). Протягом місяця зловмисники виготовляли клієнтам до 200 підробок, відзначили у СБУ.

За висновками експертів, дії зловмисників могли сприяти поширенню пандемії COVID-19 та зашкодити іміджу України на міжнародній арені.

Під час 6-ти обшуків правоохоронці вилучили:



офіційну документацію;



сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів;



підроблені печатки;



інші докази, що підтверджують незаконну діяльність.



У межах кримінального провадження тривають слідчі дії.

Додамо

Шахраї, кіберзлочинці, організовані злочинні групи і педофіли використовують в своїх інтересах пандемію коронавірусу для активізації своєї діяльності на всій території ЄС.