Львовская "Галичанка" стала победителем гандбольной Балтийской лиги

Победитель и призеры определились в соответствии с местом в турнирной таблице после четырех туров. Возглавила турнирную таблицу “Галичанка”, в активе которой 26 очков. На втором месте расположился чемпион лиги прошлого сезона — ГК “Гомель” (Беларусь) — 24. На третьей строчке — литовский “Жальгирис” с показателем 12 пунктов. Литовский ГК “Гарлява” стал 4-м, а “Городничанка” из Гродно — 5-я.

Кроме золотых наград, львовянки получили еще несколько отличий лучших игроков. В 1-м туре лучшей в пределах команды стала вратарь Мария Гладун, отличия лучших гандболисток 2-го тура получили капитан Наталья Савчин и крайняя Марина Коновалова, а в 4-м туре — вратарь Виктория Салтанюк и полусредняя Марьяна Маркевич.

Стоит отметить, что львовская “Галичанка” дебютировала в Балтийской лиге в прошлом сезоне, составив сильную конкуренцию лидерам — белорусским командам ГК “Гомель” и “БНТУ-БелАЗ” (Минск). Дебют львовянок оказался удачным — “бронзовым”, но на этот раз они превзошли предыдущий показатель.

Напомним, что “Галичанка” также в очередной раз завоевала титул победительниц чемпионата Украины.