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Львівська "Галичанка" стала переможцем гандбольної Балтійської ліги

Київ • УНН

 • 9312 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Львівська “Галичанка” виграла чемпіонат Балтійської жіночої гандбольної ліги поточного сезону, інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу.

Львівська "Галичанка" стала переможцем гандбольної Балтійської ліги

Переможець та призери визначились відповідно до місць у турнірній таблиці після чотирьох турів. Очолила турнірну таблицю “Галичанка”, в активі якої 26 очок. На другому місці розташувався чемпіон ліги попереднього сезону — ГК “Гомель” (Білорусь) — 24. На третій сходинці — литовський “Жальгіріс” з показником 12 пунктів. Литовський ГК “Гарлява” став 4-м, а “Городнічанка” з Гродно — 5-та.

Крім золотих нагород, львів’янки здобули ще кілька відзнак кращих гравців. У 1-му турі кращою в межах команди стала воротарка Марія Гладун, відзнаки кращих гандболісток 2-го туру отримали капітан Наталія Савчин та крайня Марина Коновалова, а в 4-му турі — воротарка Вікторія Салтанюк та півсередня Мар’яна Маркевич.

Варто відзначити, що львівська “Галичанка” дебютувала у Балтійській лізі минулого сезону, склавши сильну конкуренцію лідерам — білоруським командам ГК “Гомель” та “БНТУ-Бєлаз” (Мінськ). Дебют львів’янок виявився вдалим — “бронзовим”, але на цей раз вони перевершили попередній показник.

Нагадаємо, що “Галичанка” також в чергове виборола титул переможниць чемпіонату України.

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