Львовский сурок Маруся спрогнозировала раннюю весну
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 февраля. УНН. Во Львове традиционно на Сретение в местном эколого-натуралистическом центре будят сурка. В этом году сурок Маруся напрогнозировала ранний приход весны. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
"В этом году наша бабачиха Маруся напрогнозировала раннюю весну. Животное не видело своей тени, и не спряталось в нору. Где-то через недель пять будет тепло", - рассказал директор эколого-натуралистического центра Игорь Антахович.
Также на празднике выступали члены кружков эколого-натуралистического центра, свое выступление посвятили народным приметам и поверьям, по которым наши предки определяли, когда придет весна.
Напомним, сурок Тимка предсказал приход тепла в апреле - он очень быстро вернулся в нору, а это значит, что украинцев еще ждет 6 холодных недель.