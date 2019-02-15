Львовский сурок Маруся спрогнозировала раннюю весну

"В этом году наша бабачиха Маруся напрогнозировала раннюю весну. Животное не видело своей тени, и не спряталось в нору. Где-то через недель пять будет тепло", - рассказал директор эколого-натуралистического центра Игорь Антахович.

Также на празднике выступали члены кружков эколого-натуралистического центра, свое выступление посвятили народным приметам и поверьям, по которым наши предки определяли, когда придет весна.

Напомним, сурок Тимка предсказал приход тепла в апреле - он очень быстро вернулся в нору, а это значит, что украинцев еще ждет 6 холодных недель.