Львівська бабачиха Маруся спрогнозувала ранню весну

"Цього року наша бабачиха Маруся напрогнозувала ранню весну. Тваринка не бачила своєї тіні, і не сховалась в нору. Десь через тижнів п'ять буде тепло", - розповів директор еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.

Також на святі виступали члени гуртків еколого-натуралістичного центру, свій виступ присвятили народним прикметам і повір'ям, за якими наші предки визначали, коли прийде весна.

Нагадаємо, бабак Тимко передбачив прихід тепла у квітні - він дуже швидко повернувся до нори, а це означає, що на українців ще чекає 6 холодних тижнів.