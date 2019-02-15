Львівська бабачиха Маруся спрогнозувала ранню весну
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Львові традиційно на Стрітення у місцевому еколого-натуралістичному центрі будять бабака. Цього року бабачиха Маруся напрогнозувала ранній прихід весни. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
"Цього року наша бабачиха Маруся напрогнозувала ранню весну. Тваринка не бачила своєї тіні, і не сховалась в нору. Десь через тижнів п'ять буде тепло", - розповів директор еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.
Також на святі виступали члени гуртків еколого-натуралістичного центру, свій виступ присвятили народним прикметам і повір'ям, за якими наші предки визначали, коли прийде весна.
Нагадаємо, бабак Тимко передбачив прихід тепла у квітні - він дуже швидко повернувся до нори, а це означає, що на українців ще чекає 6 холодних тижнів.