Львов залило дождем: часть электротранспорта не курсирует
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. На Львов налетела непогода – улицы залиты дождем, часть электротранспорта не курсирует. Об этом сообщают пользователи соцсетей и мэр Андрей Садовый, передает УНН.
Детали
В сети появился ряд видео с последствиями непогоды. На кадрах видно, как на дорогах "плавают" автомобили, а люди в брод пытаются преодолеть огромные лужи.
Как отмечается в Telegram-канале городского головы Андрея Садового, во Львове уже работает штаб по ликвидации последствий непогоды.
Главы районов осуществляют объезд города по проблемным участкам и подтопленным улицам.
"Просим - избегать деревьев, металлических заборов, стен и легких конструкций.
Обращаемся к жителям сообщать о подтоплении и поваленных деревьях на горячую линию города 15-80", - сообщает первый заместитель городского головы Андрей Москаленко.
Кроме того, в связи с непогодой часть электротранспорта в городе временно не курсирует.
"Фиксируем подтопление на ул. Стуса, ул. Сахарова, ул. Под дубом, и ул. И. Франко. Из-за этого возникли перебои в работе общественного транспорта. Коммунальные бригады очищают водоприемники. Как только стечет вода – работа электротранспорта возобновится", – говорится в сообщении.
Также предварительно зафиксировано по состоянию на 19.08 подтопления около 20 крыш.
Напомним
Сильный ливень прошел в Тернополе. Как сообщают пользователи соцсетей, вода подтопила улицы, а авто "уплыли".