Львів залило дощем: частина електротранспорту не курсує

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У мережі з'явилась низка відео із наслідками негоди. На кадрах видно, як на дорогах "плавають" автівки, а люди у брід намагаються подолати величезні калюжі.

Як зазначено у Telegram-каналі міського голови Андрія Садового, у Львові вже працює штаб по ліквідації наслідків негоди.

Голови районів здійснюють об’їзд міста щодо проблемних ділянок та підтоплених вулиць.

"Просимо - уникати дерев, металевих парканів, стін та легких конструкцій

Звертаємось до мешканців повідомляти про підтоплення та повалені дерева на гарячу лінію міста 15-80», - повідомляє перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Крім того, у зв’язку з негодою частина електротранспорту в місті тимчасово не курсує.

"Фіксуємо підтоплення на вул. Стуса, вул. Сахарова, вул. Під дубом, та вул. І. Франка. Через це виникли перебої у роботі громадського транспорту. Комунальні бригади очищають водоприймачі. Як тільки стече вода - робота електротранспорту відновиться", - йдеться у повідомленні.

Також, попередньо зафіксовано станом на 19.08 підтоплення близько 20 дахів.

Нагадаємо

Сильна злива пройшла у Тернополі. Як повідомляють користувачі соцмереж, вода підтопила вулиці, а авто "попливли".