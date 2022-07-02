Сильна злива "залила" Тернопіль
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Сильна злива пройшла у Тернополі. Як повідомляють користувачі соцмереж, вода підтопила вулиці, а авто "попливли", передає УНН.
Деталі
Користувачі показали фото затоплених вулиць Тернополя і додали, що після зливи машини "плавають".
Варто додати, що завтра зливи та грози очікуються у всіх західних областях України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні дощі чергуватимуться зі спекою - синоптики
Нагадаємо
29 червня через зливу вулиці Києва перетворились на справжні ріки.