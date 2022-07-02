Сильна злива "залила" Тернопіль

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Користувачі показали фото затоплених вулиць Тернополя і додали, що після зливи машини "плавають".

Варто додати, що завтра зливи та грози очікуються у всіх західних областях України.

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Нагадаємо

29 червня через зливу вулиці Києва перетворились на справжні ріки.