Сильный ливень "залил" Тернополь
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Сильный ливень прошел в Тернополе. Как сообщают пользователи соцсетей, вода подтопила улицы, а авто "уплыли", передает УНН.
Детали
Пользователи показали фото затопленных улиц Тернополя и добавили, что после ливня машины "плавают".
Следует добавить, что завтра ливни и грозы ожидаются во всех западных областях Украины.
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Напомним
29 июня из-за ливня улицы Киева превратились в настоящие реки.