Злива затопила Київ: вулиці перетворились на річки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Через зливу вулиці Києва перетворились на справжні ріки. Кияни діляться у соцмережах фото та відео затоплених автомобілів, передає УНН.
Деталі
Відзначимо, що у деяких районах вулиці настільки затоплені, що видно лише дахи автомобілів. Це видно і на фото Олександра Рудоманова, яке було зроблено на вулиці Зодчих.
"Жесть", - зазначив він у підписі.
Додамо
Як повыдомили у КМДА, найінтенсивніші опади пройшли у Святошинському і Солом’янському районах. Через залповий дощ виникли підтоплення на просп. Леся Курбаса і на б-рі Ромена Роллана.
Чергування бригад продовжується на вул. Олени Теліги, вул. Скляренка, вулицях біля метро "Лівобережна".
"Залучено 24 одиниці техніки гідрослужби. Загалом "Київавтодор" має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації. Серед них мотопомпи, гідромонітори, насосні станції", - йдеться у повідомленні.