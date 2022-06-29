Злива затопила Київ: вулиці перетворились на річки

Деталі

Відзначимо, що у деяких районах вулиці настільки затоплені, що видно лише дахи автомобілів. Це видно і на фото Олександра Рудоманова, яке було зроблено на вулиці Зодчих.

"Жесть", - зазначив він у підписі.

Додамо

Як повыдомили у КМДА, найінтенсивніші опади пройшли у Святошинському і Солом’янському районах. Через залповий дощ виникли підтоплення на просп. Леся Курбаса і на б-рі Ромена Роллана.

Чергування бригад продовжується на вул. Олени Теліги, вул. Скляренка, вулицях біля метро "Лівобережна".

"Залучено 24 одиниці техніки гідрослужби. Загалом "Київавтодор" має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації. Серед них мотопомпи, гідромонітори, насосні станції", - йдеться у повідомленні.