Ливень затопил Киев: улицы превратились в реки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Из-за ливня улицы Киева превратились в настоящие реки. Киевляне делятся в соцсетях фото и видео затопленных автомобилей, передает УНН.
Детали
Отметим, что в некоторых районах улицы настолько затоплены, что видны только крыши автомобилей. Это видно и на фото Александра Рудоманова, сделанного на улице Зодчих.
"Жесть", - отметил он в подписи.
Добавим
Как сообщили в КГГА, самые интенсивные осадки прошли в Святошинском и Соломенском районах. Из-за залпового дождя возникли подтопления на просп. Леся Курбаса и на б-ре Ромена Роллана.
Дежурство бригад продолжается по ул. Елены Телиги, ул. Скляренко, улицы возле метро "Левобережная".
"Привлечено 24 единицы техники гидрослужбы. Всего "Киевавтодор" имеет 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации. Среди них мотопомпы, гидромониторы, насосные станции", - говорится в сообщении.