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15 марта, 19:03 • 109830 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151515 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128248 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121455 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107404 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102724 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97904 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127818 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Луцкому судье сообщили о подозрении

Луцкому судье сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 7870 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Прокуратурой Волынской области сообщено о подозрении судье Луцкого горрайонного суда за заведомо неправосудное решение. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

Установлено, что судья в октябре 2015 года освободил из зала суда разыскиваемого иностранными правоохранительными органами обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления - разбойного нападения - гражданина Республики Беларусь.

Несмотря на наличие постановления органа иностранного государства об аресте обвиняемого иностранца, судья нарушил процедуру рассмотрения дела и принял неправосудное решение, которым отказал в аресте разыскиваемого и предоставил ему возможность уйти от ответственности, поскольку злоумышленник продолжил скрываться от правосудия.

Сейчас готовится ходатайство об отстранении судьи от должности.

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