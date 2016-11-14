Луцкому судье сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Прокуратурой Волынской области сообщено о подозрении судье Луцкого горрайонного суда за заведомо неправосудное решение. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Установлено, что судья в октябре 2015 года освободил из зала суда разыскиваемого иностранными правоохранительными органами обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления - разбойного нападения - гражданина Республики Беларусь.
Несмотря на наличие постановления органа иностранного государства об аресте обвиняемого иностранца, судья нарушил процедуру рассмотрения дела и принял неправосудное решение, которым отказал в аресте разыскиваемого и предоставил ему возможность уйти от ответственности, поскольку злоумышленник продолжил скрываться от правосудия.
Сейчас готовится ходатайство об отстранении судьи от должности.