Луцькому судді повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Прокуратурою Волинської області повідомлено про підозру судді Луцького міськрайонного суду у завідомо неправосудній ухвалі рішення . Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Встановлено, що суддя у жовтні 2015 року звільнив із зали суду розшукуваного іноземними правоохоронними органами обвинуваченого у вчиненні особливо тяжкого злочину – розбійного нападу - громадянина Республіки Білорусь.
Попри наявність постанови органу іноземної держави про арешт обвинуваченого іноземця, суддя порушив процедуру розгляду справи та ухвалив неправосудне рішення, яким відмовив у арешті розшукуваного та надав йому можливість уникнути відповідальності, оскільки зловмисник продовжив переховуватись від правосуддя.
Наразі готується клопотання про відсторонення судді від посади.