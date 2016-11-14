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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Луцькому судді повідомили про підозру

Луцькому судді повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 7871 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Прокуратурою Волинської області повідомлено про підозру судді Луцького міськрайонного суду у завідомо неправосудній ухвалі рішення . Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Встановлено, що суддя у жовтні 2015 року звільнив із зали суду розшукуваного іноземними правоохоронними органами обвинуваченого у вчиненні особливо тяжкого злочину – розбійного нападу - громадянина Республіки Білорусь.

Попри наявність постанови органу іноземної держави про арешт обвинуваченого іноземця, суддя порушив процедуру розгляду справи та ухвалив неправосудне рішення, яким відмовив у арешті розшукуваного та надав йому можливість уникнути відповідальності, оскільки зловмисник продовжив переховуватись від правосуддя.

Наразі готується клопотання про відсторонення судді від посади.

Українські Національні Новини

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