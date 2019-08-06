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Луценко заявил о значительном прогрессе в деле Гандзюк и важном свидетеле

Луценко заявил о значительном прогрессе в деле Гандзюк и важном свидетеле

Киев  •  УНН

 • 10580 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что сегодня может получить показания, которые помогут следствию продвинуться по другим фигурантам дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом Луценко сообщил в видеообращении, опубликованном на Facebook, передает УНН.

"По делу Гандзюк есть значительный прогресс", - сказал Генпрокурор.

Он напомнил, что пять человек уже отбывают наказание за убийство в колонии, а дело Игоря Павловского рассматривает суд в Одессе.

"Разговор о том, что соглашение с ним - это плохо, не выдерживает никакой критики, поскольку именно на сделке с господином Павловским основывается вся возможность привлечения к ответственности организаторов - господина Мангера и господина Левина ... до конца недели господин Мангер получит сообщение о завершении досудебного следствия и начнет знакомиться с материалами обвинения, после чего последует также в суд", - отметил Луценко.

Генпрокурор напомнил о еще одном фигуранте дела - Алексее Левине, который сейчас скрывается за границей, и отметил, что прокуроры "занимаются тем, чтобы в рамках решением Интерпола его задержать и экстрадировать в Украину".

Он добавил, что это вполне возможно.

Также Луценко заявил, что у следствия могут появиться новые подозреваемые.

"Остается еще эпизод - или это все причастные к этому убийству? Сейчас я уезжаю в СБУ, которая ведет следствие, для встречи с одним очень важным свидетелем. Если мы получим правдивые показания, у нас может быть продвижение по другим фигурантам этого дела, для того, чтобы окончательно снять все вопросы близких погибшей", - написал Генпрокурор.

Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

Напомним, в начале июня этого года суд вынес приговор обвиняемым в убийстве общественной активистки из Херсона Екатерины Гандзюк.

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