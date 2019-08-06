Луценко заявив про значний прогрес у справі Гандзюк та важливого свідка

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що сьогодні може отримати свідчення, які допоможуть слідству просунутись по інших фігурантах справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк. Про це Луценко повідомив у відеозверненні, оприлюдненому на Facebook, передає УНН.