Луценко заявив про значний прогрес у справі Гандзюк та важливого свідка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що сьогодні може отримати свідчення, які допоможуть слідству просунутись по інших фігурантах справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк. Про це Луценко повідомив у відеозверненні, оприлюдненому на Facebook, передає УНН.
“У справі Гандзюк є значний прогрес”, — сказав Генпрокурор.
Він нагадав, що п’ятеро осіб уже відбувають покарання за вбивство у колонії, а справу Ігоря Павловського розглядає суд в Одесі.
“Розмова про те, що угода з ним — це погано, не витримує жодної критики, бо саме на угоді із паном Павловським грунтується вся можливість притягнення до відповідальності організаторів — пана Мангера і пана Левіна... до кінця тижня пан Мангер отримає повідомлення про завершення досудового слідства і почне знайомитись з матеріалами обвинувачення, після чого піде також до суду”, — зазначив Луценко.
Генпрокурор нагадав про ще одного фігуранта справи — Олексія Левіна, який наразі переховується за кордоном, і зазначив, що прокурори “займаються тим, щоб в рамках рішенням Інтерполу його затримати і екстрадувати в Україну”.
Він додав, що це є цілком можливим.
Також Луценко заявив, що у слідства можуть з’явитися нові підозрювані.
“Залишається ще епізод — чи це всі причетні до цього вбивства? Зараз я від’їжджаю до СБУ, яка веде слідство, для зустрічі з одним дуже важливим свідком. Якщо ми отримаємо правдиві свідчення, в нас може бути просування по інших фігурантах цієї справи, для того, щоб остаточно зняти усі питання близьких загиблої”, — написав Генпрокурор.
Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.
Нагадаємо, на початку червня цього року суд виніс вирок обвинуваченим у вбивстві громадської активістки з Херсона Катерини Гандзюк.