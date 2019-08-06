Луценко рассказал, когда Мангер пойдет в суд

КИЕВ. 6 августа. УНН. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подозреваемый в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер до конца недели получит сообщение о завершении досудебного следствия и начнет знакомиться с материалами обвинения, после чего "пойдет в суд". Об этом Луценко сообщил в видеообращении, опубликованном на Facebook, передает УНН.