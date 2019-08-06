Луценко рассказал, когда Мангер пойдет в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подозреваемый в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер до конца недели получит сообщение о завершении досудебного следствия и начнет знакомиться с материалами обвинения, после чего "пойдет в суд". Об этом Луценко сообщил в видеообращении, опубликованном на Facebook, передает УНН.
"По делу Гандзюк есть значительный прогресс", - сказал Генпрокурор.
Он напомнил, что пять человек уже отбывают наказание за убийство в колонии, а дело Игоря Павловского рассматривает суд в Одессе.
"Разговор о том, что соглашение с ним - это плохо, не выдерживает никакой критики, потому что именно на сделке с господином Павловским основывается вся возможность привлечения к ответственности организаторов - господина Мангера и господина Левина ... до конца недели господин Мангер получит сообщение о завершении досудебного следствия и начнет знакомиться с материалами обвинения, после чего последует также в суд", - отметил Луценко.
Генпрокурор напомнил о еще одном фигуранте дела - Алексее Левине, который сейчас скрывается за границей, и отметил, что прокуроры "занимаются тем, чтобы в рамках решением Интерпола его задержать и экстрадировать в Украину".
Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.
Напомним, в начале июня этого года суд вынес приговор обвиняемым в убийстве общественной активистки из Херсона Екатерины Гандзюк.