Луценко розповів, коли Мангер піде до суду

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що підозрюваний в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк Владислав Мангер до кінця тижня отримає повідомлення про завершення досудового слідства і почне знайомитись з матеріалами обвинувачення, після чого “піде до суду”. Про це Луценко повідомив у відеозверненні, оприлюдненому на Facebook, передає УНН.