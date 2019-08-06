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Луценко розповів, коли Мангер піде до суду

Луценко розповів, коли Мангер піде до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що підозрюваний в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк Владислав Мангер до кінця тижня отримає повідомлення про завершення досудового слідства і почне знайомитись з матеріалами обвинувачення, після чого “піде до суду”. Про це Луценко повідомив у відеозверненні, оприлюдненому на Facebook, передає УНН.

“У справі Гандзюк є значний прогрес”, — сказав Генпрокурор.

Він нагадав, що п’ятеро осіб уже відбувають покарання за вбивство у колонії, а справу Ігоря Павловського розглядає суд в Одесі.

“Розмова про те, що угода з ним — це погано, не витримує жодної критики, бо саме на угоді із паном Павловським грунтується вся можливість притягнення до відповідальності організаторів — пана Мангера і пана Левіна... до кінця тижня пан Мангер отримає повідомлення про завершення досудового слідства і почне знайомитись з матеріалами обвинувачення, після чого піде також до суду”, — зазначив Луценко.

Генпрокурор нагадав про ще одного фігуранта справи — Олексія Левіна, який наразі переховується за кордоном, і зазначив, що прокурори “займаються тим, щоб в рамках рішенням Інтерполу його затримати і екстрадувати в Україну”.

Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.

Нагадаємо, на початку червня цього року суд виніс вирок обвинуваченим у вбивстві громадської активістки з Херсона Катерини Гандзюк. 

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