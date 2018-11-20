Луценко раскритиковал ВР за отказ лишить "иммунитета" Вилкула и Березкина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко настаивает на отмене депутатской неприкосновенности в контексте того, что парламент уже во второй раз отказал в снятии иммунитета с нардепов. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Луценко подчеркнул, что Рада уже второй раз отказалась снимать иммунитет с народных депутатов, а именно Александра Вилкула и Станислава Березкина, и таким способом, отметил он, ВР прощает правонарушения.
"ВР второй раз отказала в снятии депутатского иммунитета. Подчиненные нардепа Вилкула - осужденные, нардепа Березкина - под подозрением. А вот самим нардепам за эти же правонарушения парламент все прощает ... Единственным выходом является голосование изменений Конституции, согласованных Конституционным судом, за отмену феодальной по сути депутатской неприкосновенности", - подчеркнул генпрокурор.
Напомним, сегодня Верховная Рада не поддержала представление Генпрокурора о снятии неприкосновенности народного депутата Станислава Березкина, которого следствие заподозрило в организации хищения 20 млн долл. кредита, взятого в 2014 году в "Ощадбанке".
Немного ранее парламент также не смог снять депутатский иммунитет с народного депутата Александра Вилкула. Его обвиняли злоупотреблением служебным положением на должности ОГА.