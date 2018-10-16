Рада не підтримала зняття недоторканності з Вілкула
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Парламент не підтримав подання Генерального прокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Олександра Вілкула, повідомляє кореспондент УНН.
За подання про зняття з недоторканності з нардепа О.Вілкула проголосували лише 137 народних депутатів.
Нагадаємо, регламентний комітет визнав законним проект подання Генерального прокурора України щодо зняття недоторканності з народного депутата Олександра Вілкула.
Генпрокурор Юрій Луценко під час представлення подання на засіданні Регламентного комітету ВР заявив, що Вілкула підозрюють у зловживанні службовим становищем на посаді голови ОДА.