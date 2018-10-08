Комітет ВР визнав законним подання стосовно Вілкула

“Ми вважаємо внесене Генеральним прокурором подання законним, він мав право на внесення такого подання”, — оголосив проект висновку перший заступник голови Комітету ВР Павло Пинзеник.

Проте, за словами Пинзеника, у висновку, який днями буде розміщений на офіційному сайті парламенту, буде детально описаний весь хід обговорення відповідного подання Генпрокурора щодо Вілкула, а також ті застереження, які мали місце відносно якості цього подання.

“Окремо наголосимо (у висновку Комітету — ред.), що ми прийняли до уваги, що Генпрокурор в межах цього кримінального провадження проведе додаткову перевірку питань щодо статусу земель, про які йдеться в епізоді про гірничо-збагачувальний комбінат. Що стосується іншого епізоду, то буде проведена перевірка щодо того, чи докази, які були озвучені, базуються на свідченнях, які було здобуто в незаконний спосіб”, — зазначив він.

Відповідний проект висновку підтримали члени Регламентного комітету Верховної Ради.

Як повідомляв УНН, 18 вересня до Верховної Ради надійшли подання від Генерального прокурора про надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Олександра Вілкула, Сергія Дунаєва і Дмитра Колєснікова.

Генпрокурор Юрій Луценко під час представлення подання на засіданні Регламентного комітету ВР заявив, що Вілкула підозрюють у зловживанні службовим становищем на посаді голови ОДА.