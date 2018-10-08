ГПУ: Вілкула підозрюють у зловживанні службовим становищем на посаді голови ОДА

“Своїми умисними діями, вважає слідство, Вілкул вчинив зловживання службовим становищем, тобто умисно, в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службовим становищем всупереч інтересам служби, що спричинило важкі наслідки громадським інтересам. Тобто кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 364, редакцією закону України від 2011 року, відповідно до частини 2 статті 4 ККУ. За сукупністю — Вілкул вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 364. У зв’язку з цим я звертаюсь до комітету та ВРУ з клопотанням про зняття депутатської недоторканності з Олександра Вілкула для завершення досудового слідства, пред’явлення підозри, ознайомлення матеріалами і переходу, у разі остаточної доведеності, до суду”, — повідомив Ю.Луценко.

За словами Генпрокурора, зокрема, у травні 2011 року у О.Вілкула виник злочинний умисел, направлений на передачу в оренду ПАТ “Орджонікідзевський гірничозбагачувальний комбінат” в оренду земельних ділянок, “право розпорядження якими не входить до компетенції Дніпропетровської ОДА”.

“Ці ділянки були колективною власністю колгоспу-комбінату „Катеринівський“ та КСП імені Горького Нікопольського району Дніпропетровської області, які були їхню власністю, хоч і не поділені на земельні частки-паї”, — повідомив Ю.Луценко.

Як повідомляв УНН, 18 вересня до Верховної Ради надійшли подання від Генерального прокурора про надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Олександра Вілкула, Сергія Дунаєва і Дмитра Колєснікова.