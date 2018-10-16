Рада не поддержала снятие неприкосновенности с Вилкула
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Парламент не поддержал представление Генерального прокурора Юрия Луценко о даче согласия на привлечении к уголовной ответственности народного депутата Украины Александра Вилкула, сообщает корреспондент УНН.
За представление о снятии неприкосновенности с А.Вилкула проголосовали лишь 137 народных депутатов.
Напомним, регламентный комитет признал законным проект представления Генерального прокурора Украины о снятии неприкосновенности с народного депутата Александра Вилкула.
Генпрокурор Юрий Луценко во время представления представления на заседании регламентного комитета ВР заявил, что Вилкула подозревают в злоупотреблении служебным положением в должности председателя ОГА.