Рада не поддержала снятие неприкосновенности с Вилкула

За представление о снятии неприкосновенности с А.Вилкула проголосовали лишь 137 народных депутатов.

Напомним, регламентный комитет признал законным проект представления Генерального прокурора Украины о снятии неприкосновенности с народного депутата Александра Вилкула.

Генпрокурор Юрий Луценко во время представления представления на заседании регламентного комитета ВР заявил, что Вилкула подозревают в злоупотреблении служебным положением в должности председателя ОГА.