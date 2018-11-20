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Луценко розкритикував ВР через відмову позбавити "імунітету" Вілкула та Березкіна

Луценко розкритикував ВР через відмову позбавити "імунітету" Вілкула та Березкіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко наполягає на скасуванні депутатської недоторканності в контексті того, що парламент вже вдруге відмовив у знятті імунітету з нардепів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Луценко підкреслив, що Рада вже вдруге відмовилася знімати імунітет з народних депутатів, а саме Олександра Вілкула та Станіслава Березкіна, і таким способом, зауважив він, ВР прощає правопорушення.

“ВР вдруге відмовила в знятті депутатського імунітету. Підлеглі нардепа Вілкула — засуджені, нардепа Березкіна — під підозрою. А от самим нардепам за ці ж правопорушення парламент все прощає... Єдиним виходом є голосування змін Конституції, погоджених Конституційним судом, за скасування феодальної по суті депутатської недоторканності”, — наголосив Генпрокурор.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада не підтримала подання Генпрокурора про зняття недоторканності народного депутата Станіслава Березкіна, якого слідство запідозрило в організації розкрадання 20 млн дол. кредиту, взятого у 2014 році в “Ощадбанку”.

Трохи раніше парламент також не зміг зняти депутатський імунітет з народного депутата Олександра Вілкула. Йому закидали зловживанням службовим становищем на посаді ОДА. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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