Луценко розкритикував ВР через відмову позбавити "імунітету" Вілкула та Березкіна

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко наполягає на скасуванні депутатської недоторканності в контексті того, що парламент вже вдруге відмовив у знятті імунітету з нардепів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.