Луценко объяснил, почему Порошенко вернул ему заявление об отставке

"За мою отставку проголосовало 38 народных депутатов. Президент, который получил мое заявление, на основании этого отклонил мое ходатайство. Сказать, что это мне приносит радость или горе - не знаю. Наверное, это мне просто продолжает мою ответственность. Я буду работать максимально и в случае дела Кати Гандзюк, и в 54 случаях (нападений на - ред.) активистов, и в тысячах дел других активистов", - прокомментировал Луценко возвращения Президентом заявления об отставке.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко вернул Генеральному прокурору Юрию Луценко его заявление об отставке.

Напомним, 7 ноября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал заявление об освобождении от должности Президенту Петру Порошенко.

Во вторник, 6 ноября, во время выступления в Верховной Раде Украины Луценко заявил, что подает Президенту Украины Петру Порошенко заявление о своей отставке.

Добавим, Юрий Луценко - Генеральный прокурор Украины с 12 мая 2016 года. Член СНБО.

Ранее Верховная Рада поддержала изменения в законодательство, которые позволяют занимать должность Генпрокурора человеку без юридического образования и нормируют реформу Генпрокуратуры.