Луценко пояснив, чому Порошенко повернув йому заяву про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко, коментуючи повернення Президентом йому заяви про відставку, заявив, що це йому просто продовжує відповідальність. Про це він сьогодні сказав в інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає УНН.
“За мою відставку проголосувало 38 народних депутатів. Президент, який отримав мою заяву, на підставі цього відхилив моє клопотання. Сказати, що це мені приносить радість чи горе — не знаю. Напевно, це мені просто продовжує мою відповідальність. Я буду працювати максимально і у випадку справи Каті Гандзюк, і у 54 випадках (нападів на — ред.) активістів, і в тисячах справ інших активістів”, — прокоментував Луценко повернення Президентом заяви про відставку.
Раніше Президент України Петро Порошенко повернув Генеральному прокуророві Юрію Луценку його заяву про відставку.
Нагадаємо, 7 листопада Генеральний прокурор України Юрій Луценко подав заяву про звільнення з посади Президенту Петру Порошенко.
У вівторок, 6 листопада, під час виступу у Верховній Раді України Луценко заявив, що подає Президенту України Петру Порошенку заяву про свою відставку.
Додамо, Юрій Луценко - Генеральний прокурор України з 12 травня 2016 року. Член РНБО.
Раніше Верховна Рада підтримала зміни до законодавста, які дозволяють займати посаду Генпрокурора людині без юридичної освіти і унормовують реформу Генпрокуратури.