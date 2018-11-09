Луценко пояснив, чому Порошенко повернув йому заяву про відставку

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко, коментуючи повернення Президентом йому заяви про відставку, заявив, що це йому просто продовжує відповідальність. Про це він сьогодні сказав в інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає УНН.