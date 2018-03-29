Луценко сообщил о трехмесячных очередях на подачу ходатайства в Печерский райсуд
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. На сегодня очереди на право ходатайствовать в Печерский районный суд города Киева доходят до 25 июня. Об этом в своем Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Обыски по делу об убийстве, аресты имущества по делам о хищении, экспертизы по делам об изнасиловании - все в трехмесячной очереди", - заявил Луценко.
В таких больших очередях, по словам Луценко, виноваты "непродуманные поправки в уголовно-процессуального кодекса".
Напомним, в Национальной полиции констатируют возникновение проблем с захоронением граждан в Украине из-за проволочек судов в связи с вступлением в действие новых поправок в Уголовный процессуальный кодекс.
Как сообщал УНН, изменения в УПК Украины в части мер обеспечения уголовного производства, сроков досудебного расследования, осуществления экспертиз и другого вступили в силу 15 марта 2018.
Автор скандальных поправок в УПК, нардеп Андрей Лозовой заверил, что они никак не повлияют на сроки захоронения.