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Луценко повідомив про тримісячні черги на подання клопотання до Печерського райсуду

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Станом на сьогодні черги на право подати клопотання до Печерського районного суду міста Києва доходять до 25 червня. Про це в своєму Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН

"Обшуки у справах по вбивству, арешти майна у справах про розкрадання, експертизи у справах про згвалтування - все в трьохмісячній черзі", - заявив Луценко.

У таких великих чергах, за словами Луценка, винні "непродумані правки до кримінально-процесуального кодексу".

Нагадаємо, у Національній поліції констатують виникнення проблем із захороненням громадян в Україні через зволікання судів у зв'язку з вступом у дію нових поправок до Кримінального процесуального кодексу.

Як повідомляв УНН, зміни до КПК України в частині заходів забезпечення кримінального провадження, строків досудового розслідування, здійснення експертиз та іншого набули чинності 15 березня 2018 року.

Автор скандальних поправок до КПК, нардеп Андрій Лозовий запевнив, що вони ніяк не вплинуть на терміни поховання.

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