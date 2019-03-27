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Луценко пообещал зарегистрировать производство из-за визита Бойко в Москву

Киев • УНН

 • 8788 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня Генеральная прокуратура Украины зарегистрирует производство в отношении визита народного депутата Юрия Бойко в Москву, который он совершил прямым авиасообщением, запрещающий закон Украины. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Луценко пообещал зарегистрировать производство из-за визита Бойко в Москву

"Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы, но вопросы есть не только к авиаслужбе, но и к пограничной службе, выпустившей этих лиц вопреки установленному порядку", - отметил генпрокурор.

По его словам, "законная реакция" визита политиков в Москву незаконным путем не заставит себя долго ждать.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве кандидат в президенты Юрий Бойко и политик Виктор Медведчук 22 марта провели встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, посвященную "экономическим вопросам".

Напомним, Служба безопасности Украины предоставит правовую оценку визита Юрия Бойко и Виктора Медведчука к премьер-министру России Дмитрию Медведеву в РФ и их заявлениям.

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