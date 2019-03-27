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Луценко пообіцяв зареєструвати провадження щодо візиту Бойка до Москви

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Сьогодні Генеральна прокуратура України зареєструє провадження стосовно візиту народного депутата Юрія Бойка до Москви, який він здійснив прямим авіасполученням, що забороняє закон України. Про це заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Луценко пообіцяв зареєструвати провадження щодо візиту Бойка до Москви

"Сьогодні буде зареєстроване провадження про незаконний перетин кордону, але питання є не тільки до авіаслужби, але й до прикордонної служби, яка випустила цих осіб всупереч встановленому порядку", - зазначив Генпрокурор.

За його словами, "законна реакція" на візит політиків до Москви незаконним шляхом не примусить себе довго чекати.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Москві кандидат у президенти Юрій Бойко і політик Віктор Медведчук 22 березня провели зустріч із прем'єр-міністром РФ Дмитром Медвєдєвим, присвячену "економічним питанням".

Нагадаємо, Служба безпеки України надасть правову оцінку візиту Юрія Бойка та Віктора Медведчука до прем’єр-міністра Росії Дмитра Медвєдєва у РФ та їх заявам.

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